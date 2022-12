iOS 16.2 et HomeKit : Apple tente d'aider les utilisateurs en difficulté

Apple confirme le retrait temporaire de la mise à jour

Les nouvelles versions d'iOS/iPadOS/tvOS et macOS ont introduit brièvement la nouvelle architecture pour l'application Maison, mais cette mise à jour ne s'est pas déroulée comme prévu et de nombreux utilisateurs se plaignent de problèmes divers. Dans un premier temps, et pour faire face aux soucis et mécontentements, C, tout en soulignant le retour prochain de cette dernière et le fait que cela ne change rien pour les utilisateurs ayant déjà effectué la migration.Pour ceux qui se retrouvent avec une configuration domotique inaccessible au sein de l'application Maison alors qu'ils ont été invités par l'utilisateur principal,La firme conseille aux utilisateurs invités sur iOS et iPadOS 16.2 de supprimer les domiciles ne comportant aucun appareil en se rendant dans l'application, puis en touchant le bouton avec trois petits points en haut à droite de l'interface, avant de sélectionneret de faire défiler vers le bas jusqu'à l'optionIl faudra ensuite redémarrer les iPhone et iPad de l'utilisateur principal et des invités, ainsi que les Apple TV et HomePod. Enfin,après quoi les invitations expireront. Espérons que ces manipulations viendront à bout des soucis rencontrés sur ce point, mais d'autre problèmes subsistent (comme des appareils devenus inaccessibles ou au fonctionnement erratique). Notons toutefois que la mise à jour vers la nouvelle architecture s'est déroulée sans accroc chez certains utilisateurs (dont votre serviteur), avec une meilleure réactivité à la clé.