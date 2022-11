Comment ajouter un emoji à côté de l'horloge de l'iPhone ?

Les très nombreux paramètres du mode Concentration

Ne pas déranger

Conduite

Repos

Travail

Temps pour soi

Dessin

Comment ajouter un petit émoji (et le modifier ultérieurement)

+

Optimiser la personnalisation de l'écran d'accueil

ou. Mais il est tout à fait possible d'ajouter une ou plusieurs catégorie supplémentaire (dans mon exemple ci-dessous,).Notons que ce mode -qui est également disponible sous- est beaucoup plus complet que la précédente version. Avec iOS 16, il s'est notamment étoffé de nombreuses personnalisations possibles (on se sentirait presque perdu). Il pourra être activé sur tous les périphériques, qui utilisent le même compte, via un bouton dans les Paramètres.En pratique, le mode Concentration permet de, suggérées par le système ou définies manuellement. En plus des heures de début et de fin, les utilisateurs ont accès à des contrôles, qui limitent les interactions et les distractions en fonction de l'emplacement et de l'activité en cours.Pourson mode Concentration, il suffit de se rendre dans l'app Réglages de l'iPhone > Concentration et de choisir l'une des options existantes ou de créer la sienne en cliquant sur le(en haut à droite).Dans les autres cas, ce dernier est pré-défini.Celui-ci se retrouve alors sur l'écran d'accueil déterminé, mais aussi dans les fenêtres des applications autorisées, comme un. Il permettra aussi de se rendre compte de son organisation et du temps disponible pour une activité donnée.Le mode Concentration a. Ainsi, un écran sera dorénavant dédié à chaque mode, en lui donnant un nom, une interface et une ambiance spécifique (par exemple détente ou travail) et deentre les différentes options au sein d’un même profil.Son utilisation sera d’autant plus rapide, que les utilisateurs d'iPhone pourront. Petit bonus, ils pourront d’ailleurs rattacher un cadran de leur montre à un mode Concentration spécifique.Un des grands apports présentés à la keynote est celui des filtres de mise au point qui permettent aux utilisateurs