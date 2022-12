iOS 16.2 : les nouvelles notifications ne sont plus cachées dans le centre de notifications

Les nouvelles notifications ne sont plus cachées dans le centre de notifications

Modifications des notifications sous iOS 16

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

En effet,. Dans la version actuelle d'iOS 16, les utilisateurs ne voient pas automatiquement les anciennes alertes s'afficher dans le centre de notifications (comme c'était le cas sous iOS 15) et doivent balayer l'écran manuellement depuis le milieu vers le haut.Autrement dit, si l'utilisateur déverrouille / verrouille son iPhone sans interaction spécifique, iOS va considérer qu'il n'est pas intéressé par la notif et va la faire basculer / cacher dans le centre de notifications.Sous iOS 16, Apple a relooké l'écran de verrouillage de l'iPhone en proposant de nombreuses personnalisations, ainsi que des mini widgets. Pour harmoniser cette présentation, elle a ainsi, plutôt que dans la partie supérieure en dessous de l'horloge. Apparemment, ce changement ne recueille pas l'unanimité des utilisateurs d'iPhone, mais on peut toujoursdans les paramètres.S'affichant dans un mouvement ascendant (il faut les balayer vers le haut pour les déplier), il est possible de réduire l'embouteillage qui peut apparaître sur son écran de verrouillage et profiter un peu plus de son fond d'écran (et d'optimiser le temps passer à le personnaliser).Celui-ci peut toutefois être désactivé pour retrouver les petits points habituels. Pour cela, il faut se rendre dans l'application Réglages > Ecran d'accueil > Recherche > Afficher sur l'écran d'accueil. On trouvera là un bouton pour activer ou pas la fonction, ainsi que d'autres personnalisations concernant le téléchargement d'applications ou la gestion de la Bibliothèque d'apps.