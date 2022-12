Un aspirateur robot divulgue des photos intimes !

Ceci n'est pas le cliché ayant fuité

Un aspirateur robot voyeur ?

Une analyse faite par des humains

L'utilisatrice d'un Roomba j7L'image provient en fait d'un aspirateur robot équipé d'une caméra et servant à développer le produit final (le constructeur indique que le prototype disposait d'un autocollant vert indiquant que l'appareil enregistrait des vidéos) et confié à des collaborateurs ou à des personnes payées pour aider au développement. Les conditions d'utilisation indiquaient bien que les clichés seraient analysés afin de mener à bien les essais. La firme iRobot, à qui l'on doit les Roomba et rachetée en août dernier par Amazon pour 1,7 milliard de dollars, rejette la faute sur la société Scale AI chargée de faire analyser les images afin d'aider à mettre au point un algorithme de reconnaissance performant.Le problème provient de l'analyse de ces clichés par des humains, chargés d'annoter les photos afin d'indiquer la présence d'objets divers et ainsi entrainer au mieux l'intelligence artificielle.. L'image de la jeune femme sur les toilettes n'est pas la seule, une quinzaine de clichés (au moins) auraient ainsi été publiés sur la toile, dont celle d'un enfant regardant évoluer l'appareil au raz du sol. Cette histoire aura le mérite de faire réfléchir à deux fois un utilisateur avant d'accepter d'améliorer les services d'une société, et devrait également changer à jamais le regard que vous porterez à l'avenir sur votre aspirateur robot (si ce dernier est équipé d'une caméra, ce qui sera rapidement la norme) lorsqu'il vous croisera dans une tenue légère, ou lors d'une activité pour le moins privée.