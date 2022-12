Panneaux solaires : le meilleur rendement du monde atteint 32,5% !

32,5% de rendement !

Toutefois, les progrès ont été assez importants ces 10 dernières années, avec, que l'on retrouve sur la plupart des panneaux du commerce :Comme vous pouvez le voir sur le graphique,, et la tête du classement varie très régulièrement entre EPFL, UNST, HZB, BUAA...Jusqu'à présent, on devait déjà un précédent record aux chercheurs de HZB qui ont atteint, mais à l'été 2022, l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, a présenté une cellule solaire tandem certifiée à une valeur de rendement de 31,3 %, reprenant ainsi la tête du classement. Seulement voilà, HZB est revenu dans la course avec la record mondial désormais fixé à 32,5% !Pour atteindre un tel rendement, il fautcar elles associent le silicium à une seconde cellule solaire qui absorbe les couleurs bleues et vertes du spectre. D'où l'appellation, qui utilisent notamment les pérovskites à base d’halogénure -dont les coûts restent suffisamment raisonnables pour les inclure dans le procédé industriel.Plus le rendement est élevé, plus la production solaire par mètre carré sera importante. Aujourd'hui, grosso-modo, on peutpour les meilleurs panneaux au silicium -c'est la puissance-crête que l'on retrouve dans les fameux kits que l'on vous à présentés récemment (voir notre vidéo ci-dessous). Avec ces nouveaux records, on pourrait donc...L'installation européenne d'essai solaire (ESTI) en Italie a, qui reprend donc le haut du classement... jusqu'à nouvel ordre !Dans la vidéo ci-dessous (si vous ne l'avez pas encore vue), on aborde justementVous avez d'ailleurs été très nombreux à visionner nos différents tutoriels d'installation, et nous feront évidemment d'autres vidéos au fil des mois pour aller encore plus loin autour de ces sujets d'autono-consommation, de batteries nomades et de suivi de sa consommation électrique personnelle.