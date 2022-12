Aqara repousse le début de sa transition vers Matter à janvier 2023

Début de la transition vers Matter repoussé à janvier 2023

dans les mois qui viennent

Plus de 40 produits Aqara seront compatibles Matter

• Door & Window Sensor

• Temperature & Humidity Sensor

• Motion Sensor

• Motion Sensor P1

• Vibration Sensor

• Smart Wall Switch (US, No Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch (US, No Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch (US, With Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch (US, with Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (No Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (No Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (With Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (With Neutral, Double Rocker)

• Smart Plug (US)

• Smart Plug (EU)

• Single Switch Module T1 (No Neutral)

• Single Switch Module T1 (With Neutral)

• Wireless Mini Switch

• Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker)

• Wireless Remote Switch (Single Rocker)

• Wireless Remote Switch (Double Rocker)

• Cube T1 Pro

• Radiator Thermostat E1

• Roller Shade Driver E1

• Curtain Driver E1

• Roller Shade Controller (Zigbee 1.2)

• LED Bulb (Tunable White)

• LED Bulb T1 (Tunable White)

• Door & Window Sensor TI

• Temperature & Humidity Sensor TI

• Motion Sensor T1

• Illuminance Sensor TI

• High Precision Motion Sensor

• Smart Wall Switch H1 (With Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch H1 (With Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch H1 (With Neutral, Triple Rocker)

• Wireless Mini Switch TI

• Wireless Remote Switch T1 (Single Rocker)

• Wireless Remote Switch T1 (Double Rocker)

• Cube T1

• Wireless Smart Knob HI

• Curtain Controller (Zigbee 1.2)

• Dimmer Controller T1 Pro

• LED Strip Driver T1

Après avoir annoncé le début de sa transition vers Matter pour ce mois de décembre 2022, Aqara donne quelques nouvelles sur l'intégration de la norme au sein de son écosystème (dont vous pouvez retrouver notre test ici ) et précise que(pour Over-The-Air), ce qui permettra à certains produits existants s'appuyant actuellement sur le protocole Zigbee de devenir compatibles avec Matter. D'autres hubs comme les M1S/M1S Gen2, E1, Camera Hub G3 et Camera Hub G2H Pro (la camera G2H de base n'est pas citée, sans que l'on sache si cette dernière ne sera pas éligible ou si la mise à jour sera proposée ultérieurement) profiteront d'une mise à jour équivalenteLa firme indique également queune fois les mises à jour pour les hub M2, M1S/M1S Gen2, E1, Camera Hub G3 et Camera Hub G2H Pro déployées.VoiciA terme, ce sont plus de 160 produits au sein de 10 catégories qui deviendront compatibles Matter. Le constructeur annonce également l'arrivée de nouveaux produits compatibles Thread (un des composants clé de Matter), dont(prévus pour début 2023)qui pourra servir de point d'accès Thread et de contrôleur Matter.