D'intéressantes sonnette et serrure compatibles HomeKit et Matter chez Aqara

Aqara présente sur son stand au CES la sonnette connectée Video Doorbell G4.(fonctionnant sur batterie) selon le constructeur. Aqara précise que sa sonnette sera également capable de diffuser sur les appareils compatibles Alexa et Google Home, et qu'(ce qui n'est pas encore le cas avec la première version). La sonnette est couplée avec un carillon sans fil à placer au sein du domicile et permettra de profiter de la reconnaissance faciale traitée en local, ce qui rassurera les plus méfiants. Le stockage des enregistrements en 1080p pourra se faire en local sur une carte microSD, gratuitement sur le cloud pendant 7 jours, ou via HomeKit Secure Video.. Espérons que ce produit sera disponible rapidement sur notre territoire car ses caractéristiques et un tarif accessible pourraient bien en faire un succès commercial.La firme présente également un détecteur de mouvement fonctionnant en Wi-Fi et s'appuyant sur les ondes radars,. Ce point est assez important car il permettra par exemple d'allumer la lumière d'un bureau tant que l'utilisateur reste devant son ordinateur, et de l'éteindre seulement lorsqu'il sort de la pièce, ce que ne permettent pas les détecteurs connectés traditionnels (la lumière s'éteindra si vous rester immobile un certain temps). Il sera également possible de détecter la chute d'une personne, les mouvements de plusieurs individus, et de définir des zones de détection au sein d'un pièce via l'application dédiée.(Matter sera également de la partie). Ce dernier pourra être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, peut réagir à la musique, prend en charge HomeKit et sera également compatible Matter via un hub Aqara.Enfin, la société proposera également la serrure connectée Smart Lock U100 qui sera compatible HomeKit ainsi qu'avec les clés virtuelles stockées au sein de l'application Cartes sur iPhone et Apple Watch via NFC. La serrure dispose d'un capteur d'empreintes digitales, d'un pavé numérique pour entrer via un code, et prendra en charge Matter via une connexion à un hub Aqara compatible. La connexion au hub permettra de coupler l'ouverture via une empreinte digitale à différents scénarios de domotique (allumage de la lumière, ouverture/fermeture des stores, musique).. Croisons les doigts pour que cette très intéressante serrure soit également disponible sur notre territoire.. Cette mise jour initialement prévue pour décembre 2022 apportera la possibilité de gérer via Matter 40 périphériques de la marque.(comme nous avons le voir avec la migration pour le moins chaotique vers la nouvelle architecture de l'App Maison, retiré depuis par Apple),indiquant que le but premier (pour le moment) n'est pas de faire passer une configuration HomeKit à Matter, mais de permettre d'utiliser les périphériques HomeKit existants sur d'autres systèmes comme Google Home, Alexa ou SmartThings, ce qui ne semble pas très engageant de prime abord.