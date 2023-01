Accepteriez-vous qu'un drone de sécurité vole à la maison ?

Ring Always Home Cam

Vers une commercialisation de l'engin en 2023 ?

Le drone Always Home Cam de Ring, une firme rachetée par Amazon en 2018 pour la modique somme d'un milliard de dollars,lors de son événement annuel dédié aux nouveautés matérielles et logicielles. Amazon présentait alors ce petit drone sur lequel est attaché une caméra, capable de s'envoler depuis sa base afin d'aller surveiller le domicile, par exemple après avoir détecté un bruit inhabituel. L'Always Home Camafin de démontrer ses capacités en conditions réelles.L'équipe en charge de la démonstration au CES précise dans un premier temps que l'appareil ne pourra couvrir qu'un seul étage.. Il sera également possible de configurer plusieurs trajets et de lui indiquer des endroits précis du domicile afin que le drone vol directement à cet emplacement et que l'utilisateur n'ait pas à attendre que le drone fasse sa ronde de surveillance avant d'y arriver. Autre possibilité, l'utilisateur pourra définir des points stratégiques où le drone tournera sur lui-même afin d'offrir une vue à 360°.Amazon ne semble pas fournir d'application permettant de contrôler directement le trajet du drone en temps réel.. Les possesseurs de félins ou de chiens facétieux pourraient également craindre que leurs animaux prennent en chasse l'objet, avec de belles catastrophes potentielles à la clé (et de vidéos de dégâts d'un nouveau genre sur les réseaux sociaux). Lors de la présentation en septembre 2020, Amazon évoquait un tarif de 249,99 euros.