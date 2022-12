Amazon déploie timidement Matter sur la gamme Echo

Une mise à jour déployée pour 17 produits de la gamme Echo

• Echo Dot Gen 3/4 et 5 avec ou sans horloge

• Echo Gen3 et 4

• Echo Studio

• Echo Show 5 Gen1 et Gen2

• Echo Show 8 Gen2

• Echo Show 10

• Echo Show 15

• Echo Input

• Echo Flex

• Echo Plus Gen2

Une compatibilité limitée : Wi-Fi et Android dans un premier temps, iOS et Thread en 2023

Nous apportons la prise en charge de Matter à plus de 100 millions d'appareils via 30 appareils Echo et Eero. ll s'agit d'un effort sans précédent par son ampleur et sa complexité. C'est un travail d'ampleur, et nous devons nous assurer que tout se passe bien.

Amazon avait profité d'un événement à Amsterdam début novembre réunissant les principaux acteurs de la nouvelle norme domotique pour annoncer la compatibilité prochaine de plusieurs appareils de la gamme Echo.. Ainsi, si les appareils de la gamme Echo de la liste ci-dessus sont bien compatibles Matter, la nouvelle norme ne fonctionnera pour le moment qu'en Wi-Fi, ne prendra en charge que les prises, éclairages et interrupteurs connectés et sera uniquement accessible sur les appareils Android.(qui nécessite l'usage de nouvelles API selon Amazon). Cette mise à jour ne devrait pas changer grand chose pour les utilisateurs, les produits compatibles Matter étant encore très rares ( trois produits Eve , uniquement via Thread et en accès anticipé, donc incompatibles avec les Echo actuellement). Selon Chris DeCenzo, ingénieur principal chez Amazon, une tâche ardue ainsi que la prudence expliquent ce déploiement en plusieurs temps.