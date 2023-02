La mise à jour d'HomeKit devrait être de retour avec iOS 16.4

Une mise à jour instable et vite retirée

Maison

Réglages du domicile

Supprimer le domicile

Un retour prochain ?

Pour rappel, Apple avait déployée avec les premières versions d'iOS/iPadOS/tvOS 16.2 et macOS Ventura 13.1, avant de la retirer dans l'urgence. En effet, cette mise à jour ne s'était pas déroulée comme prévu et de nombreux utilisateurs se plaignaient de problèmes divers. Certains se sont ainsi retrouvés avec une configuration domotique inaccessible au sein de l'application Maison alors qu'ils ont été invités par l'utilisateur principal.La firme conseillait aux utilisateurs invités sur iOS et iPadOS 16.2 de supprimer les domiciles ne comportant aucun appareil en se rendant dans l'application, puis en touchant le bouton avec trois petits points en haut à droite de l'interface, avant de sélectionneret de faire défiler vers le bas jusqu'à l'option, tout en soulignant le retour prochain de cette dernière et le fait que cela ne changeait rien pour les utilisateurs ayant déjà effectué la migration (ouf).Les équipes de Cupertino se sont certainement mis à la tâche dans l'urgence et les problèmes devraient être désormais corrigés puisque nos confrères de MacRumors et Nicolás Álvarez . Gageons que cette mise à jour permettra aux utilisateurs de retrouver un système plus fiable et performant (une des promesses de cette nouvelle architecture). Les bugs de la nouvelle mouture ne touchaient cependant pas tous les utilisateurs, et j'ai pu de mon côté disposer de la nouvelle architecture sans souci, avec une interface qui semblait en effet plus réactive. Reste à savoir quand ces nouvelles versions des systèmes d'Apple seront déployées.