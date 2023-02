Aqara déploie la prise en charge de Matter (mais ne vous précipitez pas !)

Une mise à jour 4.0.0 en bêta pour le hub M2

• Door & Window Sensor

• Temperature & Humidity Sensor

• Motion Sensor

• Motion Sensor P1

• Vibration Sensor

• Smart Wall Switch (US, No Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch (US, No Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch (US, With Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch (US, with Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (No Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (No Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (With Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch H1 EU (With Neutral, Double Rocker)

• Smart Plug (US)

• Smart Plug (EU)

• Single Switch Module T1 (No Neutral)

• Single Switch Module T1 (With Neutral)

• Wireless Mini Switch

• Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker)

• Wireless Remote Switch (Single Rocker)

• Wireless Remote Switch (Double Rocker)

• Cube T1 Pro

• Radiator Thermostat E1

• Roller Shade Driver E1

• Curtain Driver E1

• Roller Shade Controller (Zigbee 1.2)

• LED Bulb (Tunable White)

• LED Bulb T1 (Tunable White)

• Door & Window Sensor TI

• Temperature & Humidity Sensor TI

• Motion Sensor T1

• Illuminance Sensor TI

• High Precision Motion Sensor

• Smart Wall Switch H1 (With Neutral, Single Rocker)

• Smart Wall Switch H1 (With Neutral, Double Rocker)

• Smart Wall Switch H1 (With Neutral, Triple Rocker)

• Wireless Mini Switch TI

• Wireless Remote Switch T1 (Single Rocker)

• Wireless Remote Switch T1 (Double Rocker)

• Cube T1

• Wireless Smart Knob HI

• Curtain Controller (Zigbee 1.2)

• Dimmer Controller T1 Pro

• LED Strip Driver T1

Après avoir annoncé un déploiement pour la fin de l'année dernière, puis un retard de quelques semaines, Aqara est actuellement en train de proposer la mise à jour 4.0.0 en bêta aux possesseurs de hub M2, en débutant par les modèles commercialisés récemment (les versions de 2022).. Pour cela, il faudra accepter de recevoir le firmware bêta depuis l'application dédiée d'Aqara en se rendant sur la page du hub M2, puis en touchant les trois petits points en haut à gauche de l'interface, en sélectionnant la section, puis en activant l'option).Même si essayer Matter vous démange, il sera peut-être sage de patienter un peu si vous avez déjà configuré un hub M2 afin de l'utiliser au sein de l'écosystème HomeKit d'Apple. En effet,. Si l'aventure vous tente tout de même, il faudra vérifier que l'App Aqara est bien en version 3.0.8, que vous disposez d'iOS 16.3 minimum et que les différents hubs Matter (par exemple une Apple TV, un HomePod, ou les appareils Google compatibles, la prise en charge de Matter via le M2 n'étant pour le moment pas disponible via Alexa ou SmartThings) sont bien sur le même réseau que le hub M2. Une fois la configuration terminée, les appareils listés ci-dessous devraient être compatibles avec un contrôle via Matter (attention, les possesseurs des versions chinoises des produits ne pourront pas en profiter via Matter) :Pour rappel,, indiquant que le but premier (pour le moment) n'est pas de faire passer une configuration HomeKit à Matter, mais de permettre d'utiliser les périphériques HomeKit existants sur d'autres systèmes.