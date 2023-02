Arlo fait marche arrière et ne retirera finalement pas certaines fonctionnalités

Une annonce qui n'avait pas fait que des heureux

veste

fin de vie

end-of-life policy

L'enregistrement gratuit pendant 7 jours dans le cloud ne sera pas retiré (de suite)

, au moment où Arlo avait annoncé officiellement que certaines caméras allaient être considérées comme obsolètes par le constructeur en 2023 et 2024. Ces produits enen VO), allaient voir leurs fonctionnalités réduites dans un avenir plus ou moins proche. Ainsi, plusieurs fonctionnalités liées au cloud, dont les enregistrements, les alertes par mail ou encore les notifications push, ainsi que les mises à jour de sécurité ne devaient plus disponibles pour les caméras qui ne sont plus fabriquées depuis quatre ans. Les Arlo Gen3 et Arlo Pro devaient donc être touchées dès le 1er avril 2023, les Arlo Baby, Arlo Q et Q+, Arlo Baby, Arlo Lights et Arlo Audio Doorbell dès le 1er janvier 2024.Le point qui avait cristallisé la colère des utilisateurs était, alors que cela représentait un des arguments de vente lors de la commercialisation de ces modèles. Devant la grogne (légitime), le dirigeant Mathew McRae a publié une annonce sur Twitter afin de tenter de calmer les esprits, et l'annonce officielle sur le site d'Arlo a été révisée dans la foulée . L'homme n'aborde pas l'avenir de tous les modèles mais indique par exemple que le support pour les Arlo Pro 2 de 2017 sera maintenu jusqu'en janvier 2025 (soit un an de sursis par rapport à la première annonce). Les Arlo et Arlo Pro gagnent quelques mois, et les Arlo Baby, Arlo Q et Q+, Arlo Baby, Arlo Lights et Arlo Audio Doorbell un an de support officiel et deux ans de mises à jour de sécurité. Enfin,(mais pendant combien de temps ? Mystère)., ce qui prouve qu'il ne faut pas avoir peur d'élever parfois un peu la voix pour se faire entendre, et finir par avoir gain de cause.