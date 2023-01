Faites pipi sur le nouvel objet connecté de Withings !

Un pipi sinon rien !

oui c'est bien une news pipi

avec 3000 métabolites, l'urine est un témoin extraordinaire d’évaluation et de surveillance de la santé

Comment ça marche ?

Le spécialiste de la santé connectée dévoile ainsi son dernier né après une gestation de quatre ans de recherche et développement. U-Scan se veut être. Ce dernier permettra de fournir de nombreuses données de santé présente dans l'urine ().En effet, Withings prend en compte la richesse des données pouvant être recueilles :).La firme note également que les analyses d’urine ne sont en pratique réalisées qu’une seule fois par jour -et pas tous les ans, sauf suivi médical particulier- et en laboratoire.En pratique,. Il va ensuite fournir des informations via une synchronisation avec l'application Health Mate.Bonne nouvelle, U-Scan sera disponible en Europe avec deux cartouches :-pour le suivi et la synchronisation du cycle menstruel des femmes- et-un guide métabolique détaillé sur l'hydratation et la nutrition. Notons que Withings Health Solutions, la division B2B de Withings au service du marché des professionnels de la santé, met cette technologie à leur disposition à des fins de recherche.Devant de telles possibilités, notons que U-Scan a déjà été reconnu par la Consumer Technology Association, en tant que, et ce, pour trois catégories : Smart Home, Fitness & Sports et Digital Health.