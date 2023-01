Arlo retire des fonctionnalités sur certaines caméras

Fin du support de certaines fonctionnalités des "anciennes" caméras en avril 2023 ou janvier 2024

Certains utilisateurs de caméras Arlo ont eu la surprise de recevoir un mail (le contenu est également disponible sur le site officiel ) leur indiquant queAinsi, plusieurs fonctionnalités liées au cloud, dont les enregistrements, les alertes par mail ou encore les notifications push ne seront plus disponibles pour les caméras qui ne sont plus fabriquées depuis quatre ans. Ainsi, les Arlo Gen3 et Arlo Pro pourront être touchées dès le 1er avril 2023, les Arlo Baby, Arlo Q et Q+, Arlo Baby, Arlo Lights et Arlo Audio Doorbell dès le 1er janvier 2024.(ce qui peut être ennuyeux, comme nous l'avons vu récemment avec les produits eufy), en sus de l'arrêt des services liés au cloud., pourtant un des arguments de vente lors de la commercialisation de ces modèles, ne sera plus disponible (il sera possible d'enregistrer en local sur les modèles avec une base, mais tous ne sont pas compatibles, ce qui pose également un problème). Les utilisateurs de ces caméras pourraient être déconcertés de ne plus pouvoir profiter de leurs caméras, des produits que l'on ne compte pas changer si rapidement, et sur lesquels on estime pouvoir compter pendant de nombreuses années. Arlo est une marque s'appuyant nettement sur les abonnements afin de permettre à ses utilisateurs de profiter pleinement de ses produits, mais ce genre de choix ne devrait pas lui attirer que de la sympathie.