La nouvelle sonnette Ring permet de voir vos visiteurs des pieds à la tête

Ring Battery Video Doorbell Plus

jusqu'à trois fois supérieure à celle de la première Ring Video Doorbell,

la mise à jour la plus importante de la gamme à ce jour

la plus haute résolution HD de toutes les sonnettes alimentées par batterie

Un champ de vision élargi

La petite dernière du catalogue Ring répond au doux nom de Battery Video Doorbell Plus et se démarque par une autonomieselon le constructeur qui ne donne malheureusement pas de chiffres plus précis., permettant d'afficher une vue élargie des visiteurs, et simplifiant des fonctionnalités comme la détection de colis via une zone à définir au préalable au sein de l'application dédiée. Autre point mis en avant, les enregistrements vidéos en 1536p, offrant selon le constructeurComme pour les autres modèles de la gamme, la Battery Video Doorbell Plus dispose de l'audio bidirectionnel afin de converser avec les éventuels visiteurs, du chiffrement des vidéos de bout en bout, ou encore de l'affichage de la vidéo sur les appareils Echo et Fire TV. Il sera également envisageable de mettre en place des zones de détections de mouvements afin de ne pas épuiser la batterie trop rapidement (par exemple si une route avec du passage ou un trottoir sont visibles dans le champ de la caméra), ainsi que des zones de confidentialités qui ne seront pas enregistrées par la caméra. Enfin, l'abonnement Ring Protect à partir de 3,99 euros par mois pour un appareil ou 10 euros par mois pour un nombre illimité de caméras permettra de débloquer davantage de fonctionnalités, dont les notifications améliorées pour la détection d'individus et de colis