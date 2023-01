La mise à jour des HomePod mini activant le capteur de température et d'humidité est disponible

Un capteur de température et d'humidité pour le HomePod mini et le HomePod Gen2

Voici les notes de version de la mise à jour pour les HomePod/HomePod mini

La version 16.3 du logiciel du HomePod permet à votre HomePod de prendre en charge de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour apporte également des correctifs et améliore la stabilité.



• Le HomePod (2e génération) et le HomePod mini peuvent désormais mesurer la température et le taux d’humidité de votre intérieur.

• Les sons d’ambiance remastérisés offrent une expérience plus immersive et peuvent désormais être ajoutés à des scènes, des automatisations et des alarmes dans l’app Maison.

• La fonctionnalité Localiser sur le HomePod vous permet désormais de demander à Siri la position de vos amis et des membres de votre famille, s’ils la partagent avec vous.

• Vous pouvez maintenant configurer des automatisations récurrentes dans Maison rien qu’avec votre voix.

• Le son de confirmation de Siri est désormais lu pour confirmer le traitement des requêtes domotiques pour les accessoires dont le changement d’état peut ne pas être visible ou qui se trouvent dans une autre pièce.

• Le réglage audio optimise le contenu énoncé, comme les podcasts, pour plus de clarté sur le HomePod (1re et 2e générations).

• Les commandes de volume ont été améliorées sur le HomePod (1re génération) pour vous offrir un réglage plus précis à faible volume.

Apple déploie ce soir tvOS 16.3, mais surtout le logiciel interne des HomePod en version 16.3, avec pour conséquence. Ce dernier avait été découvert lors des premiers démontages du HomePod miniature et. Une bonne nouvelle pour tous les possesseurs d'HomePod mini ! Une fois la mise à jour effectuée (et un petit étalonnage qui peut prendre un peu de temps, soyez patients), l'application Maison affichera la température et le taux d'humidité des pièces où sont installés les HomePod mini (et les HomePod Gen2, une fois que ces derniers seront disponibles).Les informations de ce capteur pourront être intéressantes pour ceux qui ne sont pas équipés de capteurs tiers, et pourront également servir à déclencher des automatisations.via l'icône représentant trois petits points en haut à droite de l'App Maison, puis, et en sélectionnant l'onglet, et toute la gamme de HomePod profite de sons d'ambiancequi pourront signaler la mise en place d'une automatisation ou d'une alarme. Une requête adressée à Siri permettra également de connaitre la localisation d'un proche ayant accepter de partager sa position (l'enceinte énoncera alors l'adresse). Il sera envisageable de créer des scénarios et de les lancer à l'aide d'une requête personnalisée adressée à Siri (par exemple un mot comme), ou de créer des automatisations directement à la voix, commeEnfin, notons que la fonctionnalité permettant de reconnaitre l'alarme d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone et d'envoyer une notification à l'utilisateur sera activée sur les HomePod mini et HomePod Gen2 (mais pas le Gen1) via une mise à jour dont le déploiement est prévu au printemps prochain. Attention toutefois, n'activez pas la fonctionnalité de protection avancée des données iCloud d'iOS 16.3 avant de mettre à jour vos HomePod . Si l'option est déjà activée, il suffira de suivre les conseils d'Apple afin de la désactiver temporairement.