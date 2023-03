La caméra Arlo Pro 5 améliore l'autonomie et la vision nocturne

Arlo Pro 5 : enregistrements en 2K et vision nocturne améliorée

6 fois plus de détails

100 fois plus performante que l'œil humain pour percevoir la richesse des couleurs et les détails

Autonomie en hausse et Wi-Fi bi-bande

faible consommation

La nouvelle caméra de sécurité signée Arlo reprend le design caractéristique de la firme et. Selon le constructeur, l'Arlo Pro 5 propose une vision nocturne en couleur avancée, offrant des enregistrements 2K avecque la génération précédente (Arlo Pro 4), et serait. La caméra propose également un champ de vision à 160°, un zoom numérique x12 afin de mieux identifier les éventuels intrus, un projecteur capable d'éclairer les sujets jusqu'à une distance de 7 mètres et une sirène intégrée (en sus de l'audio bi-directionnel) afin de faire fuir les malandrins.et même 50% via un nouveau mode. L'Arlo Pro 5 est compatible avec le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Alexa, Google Assistant, IFTTT et SmartThings (point de Matter ou HomeKit pour le moment). S'il est possible d'opter pour des enregistrements sur une carte SD via un hub vendu séparément, l'Arlo Pro 5 est la première caméra du constructeur à être lancée avec la nouvelle application Arlo Secure et l'abonnement (malheureusement inévitable pour pleinement profiter des caméras Arlo récentes) à 3,99 euros par mois donnant accès à une détection de mouvements améliorée, aux notifications étendues, et au stockage sécurisé dans le cloud (jusqu'à 30 jours en 2K, ou 60 jours en 4K avec la formule Arlo Secure Plus).un tarif assez salé, surtout si l'on prend en compte l'abonnement nécessaire en sus.