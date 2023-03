Belkin va prendre son temps pour passer à Matter

Coup de frein sur la transition vers Matter chez Belkin

un impact positif significatif sur l'industrie de la domotique

la société va prendre du recul et repenser sa stratégie

Une partie du catalogue Wemo

Une norme où il sera difficile de se différencier

Alors que Wemo, la branche domotique de Belkin avait dévoilé ses plans pour effectuer une transition vers Matter pour un certain nombre de ses produits, il semblerait que le développement de ces appareils compatibles avec la nouvelle norme soit désormais à l'arrêt. C'est en tout cas ce qu'indique Jen Wei, Vice Président des communications mondiales et du développement de l'entreprise chez Belkin indique au sein d'un mail que nos confrères de The Verge ont pu consulter.avant de lancer ses premiers produits compatibles Matter.Si le projet Matter a été pensé pour simplifier la configuration et l'usage des produits domotiques pour le grand public,. Ainsi, l'interopérabillité offerte par Matter est à double tranchant et. C'est très certainement la problématique évoquée par Jen Wei lorsqu'il indique que Wemo commercialisera de nouveaux produits Matter lorsque la firme trouvera un moyen efficace de les différencier de la concurrence. Wemo pourrait donc se contenter pour le moment de proposer de nouveaux produits embarquant la technologie Thread (c'est déjà le cas pour certains appareils d ola marque, qui devaient cette année recevoir une mise à jour pour passer à Matter), le protocole sans fil sur lequel repose en partie Matter, sans les faire basculer vers la nouvelle norme de domotique.