Philips Hue et Matter : le monde merveilleux de la domotique unifiée devra attendre

Matter a du retard à l'allumage chez Philips Hue

Une norme encore en bêta ?

Étant donné que Philips Hue est axé sur la qualité, nous prendrons un peu plus de temps avant de mettre la mise à jour logicielle du pont Philips Hue à la disposition de tous les consommateurs, afin d'investir pour bien faire les choses et répondre aux attentes des consommateurs. Le lancement de Matter est co-dépendant d'autres acteurs de l'industrie de la maison intelligente .

les utilisateurs devront effectuer une réinitialisation pour se connecter à nouveau via Matter.

Alors que la première version finale de Matter a été officiellement publiée en octobre 2022, annonçant l'avenir de la maison connectée, que le pont Philips Hue a reçu tout aussi officiellement sa certification avec la nouvelle norme de domotique dans la foulée ( le 3 novembre 2022 ), il semble qu'il faudra finalement s'armer de patience avant de voir la transition effective pour les éclairages connectés du constructeur. Dans l'effervescence de l'annonce du lancement de Matter, nombreux ont été les acteurs du marché à indiquer que certains produits de leurs catalogues seraient compatibles Matter dans les semaines et mois suivants, mais la réalité est toute autre. Ainsi,, contrairement à ce qui était prévu initialement. Pire,, n'indiquant désormais plus de date de déploiement.SelonDe fait, le marché actuel ne propose à notre connaissance quasiment aucun produit de grand constructeur compatible Matter, à l'exception de la nouvelle gamme Essentials de Nanoleaf annoncée récemment. Il est toutefois possible de s'essayer à Matter en passant la plupart du temps par des programmes bêta et accès anticipés, comme chez Eve . Philips Hue propose également un tel programme, mais l(et on les comprend fort bien), particulièrement lorsque le constructeur indique que pour HomeKitPour une norme qui est censée simplifier la vie des utilisateurs, le lancement de Matter semble finalement bien compliqué.