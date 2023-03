Eve : une mise à jour Matter pour trois produits dès le 17 avril

Eve et Matter : c'est (presque) parti !

Matter : une ouverture vers d'autres écosystèmes pour Eve

Eve annonce ainsi officiellement le déploiement de la mise à jour apportant la compatibilité Matter à ses connectées prises Eve Energy, aux capteurs d'ouvrants Eve Door & Window et aux capteurs de mouvement Eve Motion dans les jours à venir. Initialement prévu pour mars,. Les appareils produits à l'avenir devraient disposer de cette mise à jour dès le déballage (il faudra peut-être attendre la fin des stocks, mais les versions Thread de ces trois produis restent compatibles avec Matter via une mise à jour du firmware). Pour rappel, la firme a permis à certains utilisateurs curieux d'essayer la compatibilité via un accès anticipé dès décembre 2022, avec quelques impératifs, comme disposer d'une version bêta d'iOS ou d'iPadOS (la 16.2 à l'époque) et l'impossibilité de revenir à un fonctionnement via HomeKit une fois le firmware installé.La version finale de la mise à jour du firmware fournie par Eve pour ses trois produits permettra une interaction entre HomeKit d'Apple, SmartThings de Samsung et Google Home (qui était absent de la version en accès anticipé), tout en proposant des fonctionnalités comme les programmes autonomes, la mesure de consommation ou les automatisations avancées via l'App Eve dédiée ou l'App Maison.. L'ensemble de la gamme devra toutefois attendre les futures évolutions de la norme Matter. La version 1.0 disponible depuis le 4 octobre 2022 n'étant par exemple pas encore compatible avec les caméras connectées.