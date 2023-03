Nanoleaf lance sa gamme d'éclairages Essentials compatible Matter

Une nouvelle gamme Essentials compatible Matter

Les anciens produits sont compatibles Thread, mais pas Matter

La compatibilité Matter est bien indiquée sur la boutique officielle

Nos produits existants fonctionnent déjà avec toutes les plateformes, ce n'est donc pas une priorité pour nous (la mise à jour proposant la compatilbité Matter NDLR), car cela ne change pas grand-chose pour le consommateur

il y a eu beaucoup de ratés, mais les problèmes sont réglés maintenant. L'interopérabilité devait bien fonctionner avec chacun des partenaires, et nous en faisons définitivement partie.

éclairage circadien

. Selon le dirigeant de la firme, Gimmy Chu, ces ampoules sont(il vise explicitement ici des marques comme Philips Hue et Aqara nécessitant absolument de passer par un hub pour la compatibilité Matter de leur écosystème). Ces ampoules permettent donc également d'étendre la portée du réseau maillé Thread (sur lequel s'appuie Matter) afin de pouvoir connecter un appareil qui serait éloigné du pont, mais qui serait assez proche d'un autre périphérique compatible Thread.Attention,, toujours selon Gimmy Chu, bien que les Nanoleaf Shapes, Elements et Lines puissent déjà officier en tant que point d'accès Thread depuis la mise à jour vers le firmware 6.1.1+ déployé en août 2021.. Le dirigeant évoque les recherches et travaux qui ont été nécessaires pour mettre en place la norme Matter et précise qu '. De plus, certaines fonctions disponibles sur les versions compatibles HomeKit, comme l'éclairage adaptatif, ne sont pas disponibles via Matter (voir tableau ci-dessus, mais la fonction équivalenteest proposée)