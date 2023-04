Concours : 10 licences à vie à gagner pour la pratique App Home Widget pour HomeKit

Home Widget s'améliore encore en version 1.2.7

Après la possibilité de faire varier la couleur des éclairages connectés, de consulter l'autonomie restante des périphériques sur batterie, la gestion des capteurs de température et la prise en charge des caméras compatibles HomeKit avec la possibilité de consulter le flux en direct (avec gestion de l'audio) depuis un widget, et les icônes dynamiques (icône ouvert/fermé selon l'état de l'appareil,(iOS 16.4 uniquement), une nouveau mode d'action pour les volets roulants/stores permettant de régler précisément la position d'ouverture à l'aide du curseur, la position actuelle du volet roulant/store sur les boutons d'action (comme pour la gradation des lumières), une nouvelle action, ainsi qu'une cinématiqueoptimisée de sorte que lorsqu'une lampe passe d'allumée à éteinte, vous disposez d'un délai pour annuler l'action, ou encore l'amélioration du comportement de la réduction manuelle de l'application (en tapant sur l'icône en forme de chevron).Il sera ainsi possible dComme d'habitude, cette version comprend également quelques correctifs et de nombreuses améliorations.Le programme nécessite 68,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 14.3 minimum, ou un Mac M1 sous macOS 12.0. L'application propose de choisir entre des abonnements mensuels et annuels via des achats intégrés à 0,49 et 4,99 euros, ou une licence à vie à 11,99 euros.. Pour cela, il suffira de poster un commentaire à la suite de cet article. Un algorithme bienveillant appuyé par une main innocente (agile et fort belle) tirera au sort les gagnants, qui recevront par mail le code permettant de profiter du logiciel.