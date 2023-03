Un robot aspirateur hybride avec bac interchangeable chez iRobot avec le Roomba i8+

Aspirateur hybride iRobot Roomba i8+

Deux bacs, deux ambiances

autour du canapé

. Le nouveau venu dans le catalogue iRobot est en effet livré avec deux bacs différents. Le premier est uniquement dédié à l'aspiration, alors que le second devra être mis en place par l'utilisateur si ce dernier souhaite profiter du lavage de sol (jusqu'à 55m²) en sus de l'aspiration. Alors que la mode est aux aspirateurs robots nécessitant le moins d'interactions possible avec des modèles qui disposent d'un réservoir d'eau pour faire le plein automatiquement et qui nettoient eux-mêmes la serpillère (le dernier Roborock S8 Pro Ultra se charge même de la sécher, bientôt en test à la rédaction), la stratégie d'iRobot avec ce Roomba i8+ peut sembler étrange. Ce changement de bac permet toutefois de proposer une contenance plus importante (iRobot n'indique pas le volume exact) pour le module dédié à l'aspiration.Le constructeur annonce une puissance d'aspiration 10 fois supérieure à ce que propose la série 600 et équipe le Roomba i8+ de lingettes réutilisables (lavables en machine) qui peuvent supporter aux moins 30 cycles de nettoyage. De son côté, le système d'autovidage Clean Base permet de stocker jusqu'à 60 jours de poussières dans les sacs AllergenLock de la marque. La partie logicielle met à profit iRobotOS avec l'apprentissage des cartes du domicile sur plusieurs niveaux Imprint Smart Maps, la possibilité de définir des zones où le robot ne passera pas en mode hybride, des zones précises au sein des pièces (comme, assez pratique pour ceux qui ont des grignoteurs distraits au domicile), ainsi que la compatibilité avec les différents assistants virtuels (Siri, Alexa et Google Assistant).