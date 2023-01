Ce dock de Roborock sèche la serpillère du robot !

Une gamme Roborock S8 un peu plus efficace

Un système de séchage automatique de la serpillère pour 2023. Un branchement sur une arrivée d'eau pour 2024 ?

Au menu,(comme ce que l'on retrouve chez certains concurrents dont les Roomba d'iRobot)(6 000 Pa contre 5 100 Pa pour la génération précédente), ainsi qu'un système VibraRise 2.0 pour la serpillère avec désormais deux modules de vibration (contre un seul sur la génération précédente, mais la fréquence reste à 3 000 mouvements par minute) et la capacité de soulever la serpillière de 6 mm lorsqu'elle n'est pas utilisée.Le RockDock Ultra reprend les caractéristiques du Empty Wash Fill Dock du S7 MaxV Ultra (dont vous pouvez retrouver notre test ici ) et ajoutant un système soufflant de l'air chaud sur la serpillère afin de la sécher et ainsi d'éviter les mauvaises odeurs ou la moisissure. Il ne restera plus qu'à pouvoir connecter l'ensemble à une arrivée d'eau (affinée remplir automatiquement le réservoir) et à une vidange pour que le robot ne nécessite aucune intervention tant que le réservoir n'est pas plein.(et nettement plus pour le RockDock Ultra).