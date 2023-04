Des guirlandes, guinguettes et LED sur votre terrasse ? -10% sur les produits français Guirled !

Des guirlandes LED pout l'été !

• La guirlande de boules en coton







Produit phare de Guirled, il s'agit d'une magnifique guirlande lumineuse en coton tressé avec des LED (16 ou 32 couleurs), idéale sur une pergola, une rambarde et même dans la végétation, avec ses 6 mètres de long. Des crochets permettent de la fixer facilement.



Elle résiste évidemment aux intempéries, et se charge via un panneau solaire pour une durée de fonctionnement de 8H une fois la nuit tombée grâce à une batterie de 2200mAh.



• Elle est vendue Produit phare de Guirled, il s'agit d'une, idéale sur une pergola, une rambarde et même dans la végétation, avec ses 6 mètres de long. Des crochets permettent de la fixer facilement.de 8H une fois la nuit tombée grâce à une batterie de 2200mAh.• Elle est vendue 38,99€

La sphère solaire !



Véritable lustre de jardin, cette sphère est disponible en 4 taille (de 30 à 65cm) se recharge via un panneau solaire très discret -en forme de petite feuille. Vous pouvez aussi la brancher via un adaptateur secteur si vous avez une prise extérieure.







Le globe contient une multitude de LED blanche & en couleurs (RGB), offrant une diffusion à 360°. Et grâce à sa batterie de 4000 mAh, elle peut fonctionner pratiquement toute la nuit !







Elle est fournie avec une télécommande RF d'une portée de 50m, elle est évidemment étanche (IP55) et dispose d'un support magnétique.



• La sphère solaire, dès 145€ Véritable lustre de jardin, cette sphère est disponible en 4 taille (de 30 à 65cm)-en forme de petite feuille. Vous pouvez aussi la brancher via un adaptateur secteur si vous avez une prise extérieure., offrant une diffusion à 360°. Et grâce à sa batterie de 4000 mAh, elle peut fonctionner pratiquement toute la nuit !Elle est fournie avec une, elle est évidemment étanche (IP55) et dispose d'un support magnétique.

La Guinguette !



Véritable star des bistros de plage, la guinguette est une guirlande blanche (ou colorée) de 7,5m avec une longue autonomie qui éclaire vraiment.







Equipée de 16 ampoules (extensible à 32 et jusqu'à 15m), elle est fournie avec panneau photovoltaïque unique au monde en forme de feuille (Rendement 19,8 %). Elle est évidemment étanche (IP55) et sa batterie de 4000 mAh offre jusqu'à 10 heures d'autonomie -de quoi danser toute la nuit !



• La Guiguette est vendue 99€ Véritable star des bistros de plage,unique au monde en forme de feuille (Rendement 19,8 %). Elle est évidemment étanche (IP55) et sa batterie de 4000 mAh offre jusqu'à 10 heures d'autonomie -de quoi danser toute la nuit !

Test à venir sur Mac4Ever !

Mieux, avec un code spécial MAC4EVER , vous pouvez bénéficier d'une réduction de -10% sur tous ces articles du site de GUIRLED !

, avec des produits très innovants et particulièrement bien finis -et conçu et assemblés en France, près de Nîmes.-avec des LED blanches ou colorées, en guirlandes ou en sphères, le tout avec alimentation solaire !, et comme vous pouvez le voir, nous avons reçu une grande partie de la gamme ! N'hésitez donc pas à nous poser vos questions.