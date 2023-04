La serrure Nuki Smart Lock 3.0 compatible HomeKit à 129€ (-31€)

La serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 compatible HomeKit à 129€

Des accessoires et une App dédiée

Le Nuki Keypad 2.0 avec lecteur d'empreinte digitale

. Vous pouvez vérifier si votre modèle est compatible en cliquant sur ce lien . L'installation ne nécessite pas de percer de trous et se fait à l'aide d'une des deux plaques fournies : une adhésive et une autre qui s'appuie sur le cylindre de la serrure, à condition que celui-ci dépasse de quelques millimètres. Il est recommandé d'utiliser un cylindre débrayable pour permettre le déverrouillage de la porte depuis l'extérieur avec une clé traditionnelle, même lorsque la serrure connectée est installée. En effet, le système Nuki utilise un moteur pour faire tourner votre clé depuis l'intérieur, le cylindre débrayable (permettant d'utiliser une clé depuis l'extérieur, même si une clé est insérée côté intérieur) offre ainsi une sécurité supplémentaire en cas de problème avec la serrure connectée.La société propose également d'autres accessoires comme le capteur Door Sensor permettant de vérifier à distance si la porte est ouverte ou fermée, le Nuki Fob, permettant l'ouverture des portes en Bluetooth sans smartphone, ainsi que(un système réactif et pratique pour ne fournir ni le code, ni les clés, par exemple aux plus jeunes).Selon les besoins, les fonctionnalités de la Nuki Smart Lock 3.0 peuvent être étendues, par exemple en la connectant en Wi-Fi grâce au Nuki Bridge inclus dans le pack Combo 3.0, pour permettre un accès à distance. L'application est complète et offre de nombreuses fonctionnalités comme l'ouverture automatique de la serrure via la géolocalisation des utilisateurs (une option intéressante qui fonctionne très bien chez moi) ou la création et le partage de clés numériques avec une période de validité limitée dans le temps.