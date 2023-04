Les serrures Nuki optimisent le déverrouillage automatique et prennent en charge MQTT

Une nouvelle option pour la fonction Auto-Unlock

Tenir compte des appareils à proximité

Prise en charge de MQTT

Il a toujours été important pour nous de connecter Nuki à autant de systèmes smart home que possible. Avec le support MQTT désormais disponible, nous étendons encore le champ des intégrations possibles. Les interfaces MQTT sont très populaires auprès des systèmes smart home locaux, qui sont généralement administrés sur leurs propres serveurs. MQTT se caractérise par une faible consommation d'énergie et une grande fiabilité. Grâce à l'API MQTT, les Nuki Smart Lock 3.0 Pro peuvent être facilement intégrées dans des systèmes populaires tels que Loxone, OpenHab et Home Assistant.

Cette mouture permet en effet d'activer. Cette option pourra donc s'avérer pratique si vous disposer de plusieurs serrures Nuki et que vous s ne voulez pas qu'elles se déverrouillent toutes grâce à la géolocalisation. Selon Martin Pansy, co-fondateur et dirigeant de Nuki :