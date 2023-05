Le fabricant d'aspirateurs robots Neato mord la poussière !

Neato, c'est fini !

Le Neato XV-11

Un rachat en 2017 par l'allemand Vorwerk, qui n'aura pas suffi

Les ventes de Neato n’ont pas pu se développer avec succès, de sorte que l’entreprise n’a pas atteint les objectifs économiques qu’elle s’est fixés depuis plusieurs années. Dans le cadre de la consolidation, Neato sera désormais fermée malgré les efforts de restructuration, affectant 98 employés dans le monde. Une équipe de 14 personnes à Milan sera reprise par Vorwerk pour assurer la sécurité de l’infrastructure des services cloud de Neato pendant au moins cinq ans. La disponibilité des pièces de rechange et des consommables et le service pour les réparations nécessaires sont également garantis pendant au moins cinq ans.

. Ce premier modèle affichait déjà le design en D caractéristique du constructeur qui était censé simplifier l'aspiration dans les coins (ce design a depuis été repris par certains concurrents pourtant adaptes des modèles ronds, comme iRobot avec le Roomba S9) ainsi qu'un système de cartographie du domicile (RPS, pour Room Positionning System s'appuyant sur un LiDAR) permettant d'offrir une navigation plus méthodique au sein de ce dernier, et donc un meilleur nettoyage.Neato a longtemps été un rival direct d'iRobot, leader du marché avec ses fameux Roomba, mais(dont Roborock, eufy et bien d'autres). L'allemand Vorwerk rachète alors la marque en 2017 afin de tenter de redresser la barre, sans succès. Vorwerk appuie tendrement un coussin sur le visage de la marque et annonce officiellement que les produits actuels de la gamme Neato seront encore pris en charge, notamment pour les services dans le cloud, les pièces de rechange et les réparations, pendant 5 ans.