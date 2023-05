Le serrure Nuki Smart Lock 3.0 Pro compatible HomeKit à 209€, son prix le plus bas

Nuki Smart Lock 3.0 Pro à 209€

Compatible HomeKit, Alexa, Google Home et IFTTT

presque toutes les serrures

Si la version de base a été plusieurs fois proposée en promotion,. La Nuki Smart Lock 3.0 Pro se distingue du modèle de base en proposant le Wi-Fi intégré, permettant ainsi de gérer la serrure à distance et de l'intégrer aux différents écosystèmes de domotique, dont HomeKit, IFTTT, Alexa et Google Home, le Power Pack offrant une autonomie d'environ 12 mois (selon la fréquence d'utilisation de la serrure) et se chargeant via un port USB-C, et un bouton principal en aluminium.(vérifiez la compatibilité ici ), soit en se vissant grâce à un e platine sur le cylindre si ce dernier dépasse assez, ou via une plaque autocollante. Attention toutefois, l'utilisation d' un cylindre de serrure débrayable (qui permet d'ouvrir la porte même si une clé est insérée de l'autre côté) offrira une option de sécurité en cas de dysfonctionnement. Nuki propose plusieurs accessoires intéressants, comme un capteur de porte permettant de savoir, à distance, si cette dernière est ouverte ou fermée, ainsi que le Nuki Fob pour déverrouiller la serrure en Bluetooth sans smartphone, ou encore un Keypad (disponible en deux versions, avec ou sans lecteur d'empreinte digitale).(ouverture automatique lorsque vous approchez de la porte). J'utilise personnellement le modèle Pro couplé à un Keypad depuis sa commercialisation, et arriver au domicile les bras chargés sans avoir à chercher ses clés est un vrai bonheur au quotidien.