La Suisse se réveille enfin sur l'installation des bornes de recharge électrique

Même si les helvetes ont toujours été de vrais fans de grosses cylindrées thermiques, ils n'ont pas attendu l'impulsion des directives européennes pour franchir le pas des voitures à batterie.(pour 8 millions d'habitants) fin 2022 et ne cesse de grossir., soit une augmentation de +26,2 %. Il se vend même plus de véhicules électriques que de Diesel depuis un an ! Malgré sa petite population, la Suisse se positionne déjà au huitième rang européen des ventes de VE.Une ville comme Lausanne (~450 000 habitants avec l'agglomération) ne compte que quelques dizaines de bornes publiques extérieures, et pas beaucoup plus si l'on compte les parking couverts.au total -contre près de 100 000 en France voisine.et qu'il faudra avoir adapté les capacités de recharge d'ici là. Il faudra également pouvoir produire, un comble lorsqu'on sait que la Suisse refuse pour le moment d'augmenter son parc nucléaire, et qu'avec le réchauffement, l'hydraulique (majoritaire dans le pays) risque de moins produire durant les prochaines décennies.Avec certaines politiques anti-voiture (comme à Lausanne),, obligeant les habitant à occuper l'espace public. Le client idéal pour ce type de mobilité -une petite villa hors de villes- reste pour le moment limité.Pour pallier ces problématiques,. Aujourd'hui, on compte rarement plus d'une dizaine de places dans les parking publics, alors qu'il faudrait en équiper la quasi-totalité d'ici les prochaines décennies.Autre piste envisagée par l'OFEN,: actuellement, il n'y a pas deen Suisse, contrairement à d'autres pays -la France l'avait instauré dès 2021. L'OFEN va donc proposer un guide pour les bailleurs, visant à les conseiller sur le plan juridique, technique et financier.Reste que, les propriétaires risquent de faire traîner les procédures en longueur... Actuellement, l'installation d'une borne sur une place de parking louée est à la charge du locataire, alors même qu'elle augmente pourtant la valeur locative du bien.