Une fusillade éclate sur une borne de recharge et fait un mort

Un mort sur un SuperCharger Tesla

une question liée aux chargeurs

Une mauvaise gestion de l'attente ?

de VE sur une même station, des scènes malheureusement de plus en plus courantes, même en France -où certains ont parfois du mal à faire correctement la file d'attente :-), grâce à un réseau de borne très dense et une gestion avancée de l'occupation :et met des pénalité en cas de dépassement, si jamais la station est trop encombrée.(Edgewater Public Market), sur un chargeur rapide de la marque américaine. D'après la police, chacun des conducteur était armé et les deux personnes ont commencé à se tirer dessus pour, ce qui semble étayer l'hypothèse d'une dispute autour de la file d'attente.Quand une station est pleine,avec les départs en vacances, surtout sur les stations ayant encore trop peu de bornes (4 comme chez Ionity ou 8 comme sur quelques stations Tesla)., et les noms d'oiseaux ont vite fait de fuser lorsque votre voyage est retardé d'une bonne heure, à cause du manque de civisme de certains.