Stations de recharge déjà saturées à l'Ascension, vers un été compliqué ?

Bornes de recharge saturées à l'ascension

L'aire de Mouxy (vers Annecy) ne propose que 4 bornes rapides, toutes prises durant notre passage, avec une à deux voitures en attente

Entre bornes HS, galères de badges et squatteurs

Un véhicule thermique sur un emplacement de charge, un phénomène très courant sur autoroute

Pourtant en parallèle de la montée en puissance des ventes des VE,, à un rythme particulièrement élevé depuis un an : Ionity a fait grossir le nombre de points de charge (passant souvent de 4 à 8 ou 10), sans pour autant stopper la construction de nouvelles stations (presque autant que Tesla en France),, Engie s'est déployé à une vitesse impressionnante, tout comme Total qui a équipé une bonne partir de ses aires -on pourrait encore citer le français Electra qui se décide enfin à venir sur les grands axes, avec 7 stations en cours d'ouverture d'ici l'été sur le réseau Vinci.Durant notre essai du Toyota Bz4x (ci-dessus) qui a traversé la Suisse et la France aux heures les plus périlleuses, nous n'avons pu que constater uneEn dehors des (rares) stations à proposer plus de 4 ou 6 bornes,. Suivant les heures et les aires, la disponibilité était évidemment variable, mais il n'était pas rare d'attendre 15 voire 30mn avant de pouvoir se brancher -rien de dramatique, mais cela rallonge quand-même le voyage.Il suffirait par exemple d'une légère augmentation du trafic électrique, sur-représenté dans les pays nordiques :, ils constituent pourtant durant les vacances, une bonne part des occupations de stations de charge.Nous avons également constaté: parfois via des applications, souvent avec des badges et plus rarement avec la carte de crédit directement sur un TPE... Sans parler des bornes, comme celles d'Engie, dont l'écran tactile ne fonctionne presque jamais correctement... un comble ! Une charge qui aurait dû prendre 20 à 30mn peut vite durer une bonne heure si vous devez appeler la hotline, changer de bornes ou rebrancher la voiture plusieurs fois.... Chez Ionity, il n'est pas rare de trouver au moins une stalle en panne, ce qui représente vite 15 à 25% d'indisponibilité sur les stations qui ne proposent que 4 à 6 bornes rapides. Et très souvent, la panne dure plusieurs heures, voire plusieurs jours d'affilée !Autre souci récurrent, surtout les jours de grands départ, nous avons constaté(pourquoi pas devant les pompes à essence, tant qu'on y est ?), les voitures électriques (ou hybrides) qui ne chargent pas ou ceux qui bloquent plusieurs emplacements... voilà qui rajoute de la contrainte à un système déjà bien limité.Enfin, contrairement à Tesla, les opérateurs type Ionity, Total etc. n'ont mis en place. Rappelons que charger plus des trois quarts de sa batterie sur un long trajet n'est jamais, les temps de charge étant beaucoup trop lents au delà de cette limite pour être intéressants à récupérer sur la route., ce qui est particulièrement efficace, notamment chez les novices. Le constructeur américain peut d'ailleurs se vanter d'avoir assez peu de files d'attente devant ses chargeurs, même en été...