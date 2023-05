Amazon présente les nouveaux Echo Pop, Echo Buds, Echo Auto et Echo Show 5

Echo Pop et Echo Auto Gen2

son riche, idéal pour les chambres à coucher et petits espaces

Nouveaux Echo Buds et Echo Show 5

deux fois plus de basse

Débutons cette salve de nouveaux produits Amazon par ceux qui sont actuellement proposés en précommande sur notre territoire, l'Echo Pop et la nouvelle génération d'Echo Auto. L'Echo Pop est une petite enceinte connectée étrennantgrâce à un haut-parleur de 49,5 mm. Gageons que la nouvelle venue fera mieux sur ce point que l'Echo Dot.Alexa est bien entendu de la partie, tout comme le Bluetooth LE, le Wi-Fi, la compatibilité Matter (l'enceinte fait office de contrôleur), ainsi que trois boutons pour la sourdine et la gestion du volume sur le dessus de l'enceinte.(elle ne fonctionne pas sur batterie). Ce petit boitier s'alimente en USB ou via une prise allume cigare. fournie, dispose d'un support adhésif, de 5 microphones, d'une sortie audio auxiliaire en mini jack 3,5mm, d'une barre lumineuse, d'un bouton d'action et d'un bouton de mise en sourdine, et permettra de se connecter en Bluetooth ou mini jack au système d'infodivertissement embarqué et de convoquer Alexa.Amazon en profite également pour présenter deux nouveautés qui ne sont pas encore disponibles en France. Contrairement aux générations précédentes,(ANC)(les générations précédentes était au format bouton), des haut-parleurs de 12mm, ainsi qu'une autonomie de 5 heures (et trois charges supplémentaires via le boitier). Cette nouvelle itération se distingue toutefois par un prix plancher fixé à 49,99 dollars.La firme présente enfin une nouvelle génération d'Echo Show 5 avec un design et une dalle de 5,5 pouces identiques mais embarquant(mise à jour : l'Echo Show 5 est finalement apparue à 109,99 euros sur la boutique française).