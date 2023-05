Un module dans le tableau électrique pour optimiser le CPL chez Devolo

Devolo Magic 2 LAN DINRail

Couplé aux Magic 2 Wi-Fi 6

Le module Devolo Magic 2 LAN DINRail sera donc à installer (ou à faire installer par un professionnel) directement sur le tableau électrique et permettra selon le constructeur. Le Magic 2 LAN DINrail est ensuite connecté au routeur via un câble Ethernet et relié aux trois phases du circuit électrique dans le panneau. Cette installation permet de fournir une bande passante plus élevée que les adaptateurs CPL classiques.promettant des débits maximum en CPL culminant à 2 400 Mb/s et jusqu'à 1 800 Mb/s en Wi-Fi 6. Le kit de Devolo permettra ainsi de profiter d'un seul et même réseau, s'appuyant sur la technologie CPL et le Wi-Fi maillé afin d'étendre le réseau dans un domicile à la configuration difficile (dalles en béton, nombreux murs atténuant le signal). Chaque module CPL Magic 2 Wi-Fi 6 dispose d'une prise femelle et de 2 ports Ethernet Gigabit.