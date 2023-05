Le nouveau robot aspirateur de Dyson est-il aussi puissant qu'il est cher ?

Dyson 360 Vis Nav

Le petit bras amovible du Dyson Vis Navi

Un aspirateur bardé de capteurs

Le Dyson 360 Eye lancé en 2015 (et retiré assez vite du marché US où il n'a pas brillé) va pouvoir prendre sa retraite avec l'arrivée du Dyson 360 Vis Nav. Ce modèle est plus compact (avec une hauteur de 9,9 cm (contre 11,9 cm pour la génération précédente) ce qui devrait lui permettre de passer sous davantage de meubles et dispose, selon Dyson,Le nouveau venu adopte un design reconnaissable au premier coup d'œil avec le système multicyclonique emblématique de la marque, et adopte une forme en D contrairement à son ainée tout en rondeur. Le constructeur met également en avant une nouvelle brosse disposant de deux textures et visible derrière son carter transparent (rappelant ainsi l'enseigne Barber Pole des barbiers) ainsi qu'Le constructeur britannique dote son robot aspirateur de nombreux capteurs et d'une caméra fish eye afin d'adapter la puissance d'aspiration en fonction de la saleté et de proposer un système de navigation efficace, y compris dans les pièces sombres (ce qui posait des soucis sur la génération précédente)., ce qui peut sembler un peu juste par rapport à ce que propose la concurrence sur les modèles haut de gamme.De même,. En effet, le Dyson 360 Vis Nav qui ne sera disponible que l'année prochaine sur notre territoire, ce qui devrait calmer les ardeurs de nombreux amateurs de la marque. En attendant, vous pouvez retrouver nos modèles préférés ci-dessous.