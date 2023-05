L'intérieur du Tesla Cybertruck a fuité ! (avec un volant inédit !)

Yoke

L'intérieur du Tesla Cybertruck a fuité !

L'intérieur définitif ?

. Mais jusque là, personne n'avait encore pu prendre de photos de la cabine des premiers modèles de pré-série.Le cliché le plus intéressant est sans doute celui-ci, où l'on peut, mais finalement assez proche des modèles actuels de la marque :Le volant n'est pas coupé, mais particulièrement plat. On remarquera que, il n'y a donc plus de komodos comme sur les Model S/X récents. On notera aussisous le volant, alors même qu'il se murmure que les nouvelles Model 3 pourraient enfin avoir un petit écran devant le conducteur, comme ses grandes soeurs.permettant de masquer vos effets personnels de valeur. La zone habituellement dédiée à la recharge sans-fil pose question, car très verticale et sans séparation pour deux téléphones -Elon Musk l'a-t-il remplacée par un vide-poche ?On remarquera quesemblent reprendre les formes taillées à la serpe du design général de l'engin. Les puristes auront également noté que les joints de portière semblent un peu mieux finis que sur les Model 3/Y récents, la qualité perçue des intérieur parait en net progrès sur ce modèle.Dans tous les cas,. On peut donc raisonablement penser que cet intérieur devrait être assez conforme à celui qui équipera les véhicules livrés.Pour l'heure,, malgré la possibilité de réserver son modèle. Une déclinaison plus adapté aux routes européennes semblait également à l'étude...