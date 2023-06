L'App Philips Hue va proposer davantage d'options de personnalisation

Philips Hue : un meilleur équilibre entre les éclairages d'une zone

Plus de créneaux horaires pour les détecteurs de mouvement

Dans un billet de blog officiel , Signify, la maison mère de Philips Hue, annonce l'arrivée prochaine d'une option permettant de mieux équilibrer la luminosité des éclairages d'une zone comprenant plusieurs éléments.. Il sera alors possible de choisir individuellement l'intensité des éclairages d'une zone (et non d'un groupe) lorsque ces derniers seront synchronisés avec l'image du téléviseur ou la musique. Selon Signify, cette nouvelle fonctionnalité répond aux nombreuses demandent des utilisateurs souhaitant avoir un meilleur contrôle de leurs lumières tout en regardant un film, en écoutant de la musique ou en jouant.La firme déploiera également une mise à jour du hub Philips Hue afin d'offrir davantage de créneaux horaires pour la configuration des détecteurs de mouvement de la marque. Il sera donc possible de mettre en place une configuration comprenant dix créneaux horaires, contre deux actuellement.