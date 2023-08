Une caméra de sécurité en préparation chez Philips Hue

Une caméra de sécurité signée Philips Hue

L'idée ici est aussi d'utiliser la sécurité pour l'éclairage et l'éclairage pour la sécurité. Un intrus détecté par la caméra pourrait déclencher le clignotement en rouge de toutes les lumières du domicile. Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que les alarmes sonores ne peuvent pas être entendues à distance car le son reste souvent à l'intérieur de la maison. Mais, la lumière peut être vue de loin. De plus, nos caméras seront les premières avec un chiffrement de bout en bout, .

Une caméra compatible HomeKit et HomeKit Secure Vidéo ?

Eric Rondolat, le dirigeant de Signify, maison mère de Philips Hue, a ainsi annoncé lors d'un évènement dédié aux investisseurs. L'homme a indiqué que la caméra pourrait fonctionner de concert avec les éclairages afin d'alerter d'une éventuelle intrusion. Selon le CEO de Signify :Philips Hue se distingue en proposant. Cette future caméra pourrait donc également s'intégrer à l'écosystème d'Apple et profiter de la pratique fonction HomeKit Secure Video. Pour rappel, avec l'arrivée d'iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+, Apple a levé la limite de 5 caméras maximum pour HomeKit Secure Video (illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnement 200 Go).Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de(hors forfait de stockage iCloud),