Laver ou aspirer, il faut choisir sur ces nouveaux Roomba

Roomba Combo j5+ et Combo i5+

2 bacs, 2 ambiances

les domiciles de taille réduite disposant principalement de sols durs

Alors que le challenger de toujours Neato a définitivement jeté l'éponge en mai dernier , incapable de faire face à une concurrence de plus en plus affûtée, l'américain - appartenant désormais à Amazon - iRobot poursuit son chemin et dévoile deux nouveaux modèles avec les Combo j5+ et Combo i5+. Avec ces nouveaux venus,, permettant soit d'aspirer, soit de passer la serpillère, mais pas les deux.Alors que la mode est aux aspirateurs robots nécessitant le moins d'interactions possible avec des modèles qui disposent d'un réservoir d'eau pour faire le plein automatiquement et qui nettoient eux-mêmes la serpillère (le dernier Roborock S8 Pro Ultra, qui domine actuellement notre comparatif 2023 se charge même de la sécher),. Ce changement de bac permet toutefois, avec 360ml pour celui dédié à l'aspiration et 210 ml pour le réservoir d'eau.Selon le constructeur, le Combo i5+ a été conçu pour. En effet,. Le Combo J5+ sera quant à lui doté d'une caméra et offrira la possibilité de définir des zones à éviter pour le mode serpillère.Ces deux modèles représentent l'entrée et milieu de gamme et disposent d'une base permettant de vider automatiquement le bac à poussière, mais font l'impasse sur le remplissage automatique du réservoir d'eau et le nettoyage de la serpillère,. Reste à savoir si ces modèles particuliers sauront trouver leur public lors de leur commercialisation qui s'annonce imminente.