Avec ce nouveau Roomba, iRobot tente de combler son retard

iRobot Roomba Combo j9+

Une Clean Base plus pratique et esthétique

2 fois plus puissant

La mode est actuellement aux robots-aspirateurs capables. De nombreux modèles disposent désormais d'une base capable de vider automatiquement le bac à poussière, mais également de faire le plein du réservoir d'eau, et même de nettoyer et de sécher la serpillère. Récemment, SwitchBot a même présenté son futur modèle doté d'un module connecté aux entrées et sorties d'eau du domicile et capable d'aller faire le plein d'un humidificateur d'air.Avec le nouveau Roomba Combo j9+, iRobot semble donc vouloir combler, en partie, son retard. Si la marque dispose depuis un certain temps de modèles pouvant vider automatiquement le bac à poussière,. Il n'est toutefois toujours pas question de nettoyer ou de sécher automatiquement la serpillère, dommage.Avec la nouvelle Clean Base accompagnant le Roomba Combo j9+,-et souvent moche, il faut bien l'avouer-. Cette Clean Base dispose donc d'une petite porte dissimulant le réservoir d'eau et le bac pour le sac à poussière, mais offre également des rangements pour les sacs supplémentaires ainsi qu'une partie supérieure plate dotée d'une tablette en bois afin de pouvoir y placer de la décoration.Pour la partie serpillère, le j9+ reprend la solution technique originale du j7. En effet, si les concurrents disposent d'un patin doté d'une serpillère sur le dessous, qui se soulève sur les modèles haut de gamme afin de ne pas mouiller les tapis et accumuler de la saleté sur la partie en tissu,Le constructeur en profite pour annoncer une puissance d'aspiration en hausse ainsi qu'un mode SmartScrub (qui sera disponible sur le j7+ via une mise à jour) offrant un va-et-vient ainsi qu'un frottementafin de mieux nettoyer les tâches tenaces. Le nouveau mode Dirt Détective est également de la partie afin de nettoyer automatiquement les pièces les plus sales en priorité, et de finir par la salle de bain.