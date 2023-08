Aqara fait le plein de nouveautés, dont une serrure connectée compatible Matter

5 nouveautés à venir chez Aqara

la majorité des écosystèmes

Une serrure connectée compatible Matter

Le constructeur chinois entend fournir des produits de domotique pour le grand public efficaces tout en maintenant des tarifs accessibles.Les amateurs de la marque pourront bientôt opter pour le nouveau module Dual Replay T2 permettant d'automatiser via Zigbee 3.0 et Matter de nombreux appareils en connectant directement les fils électriques (2 canaux avec 10A max par canal).Il sera également possible d'acquérircommuniquant avec le hub en Zigbee 3.0 et capable d'afficher la consommation de l'appareil qui lui sera relié, ainsi qu'avec des enregistrements en 2K, du Wi-Fi 6, un lecteur de cartes SD etLe plafonnier de 50 cm de diamètre Ceiling Light T1M sera également de la partie avec un éclairage en 16 millions de couleurs ainsi qu', comme une porte ouverte ou une fuite d'eau. Le constructeur indique une compatibilité Matter pour ce produit, ainsi qu'avecAqara lève également le voile sur. Cette serrure qui sera lancée via une campagne Kickstarter avant la fin de l'année est compatible Matter via Thread et pourra être déverrouillée via une App, NFC (une compatibilité avec l'iPhone serait bienvenue), ou grâce à un pavé numérique comprenant également un lecteur d'empreinte digitale.