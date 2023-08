Automatisez l'ouverture de vos rideaux via Matter avec le Curtain 3 de SwitchBot (+code promo)

Le Curtain 3 automatise l'ouverture des rideaux

Une compatibilité HomeKIt via Matter grâce au hub M2

Le Curtain 3 aux côtés du hub M2

A l'image d' Aqara comme Alexa, Google Home, Samsung SmartThings ou encore IFTTT. La gamme d'accessoires de la société comprend de nombreux modèles, comme un thermomètre/hygromètre, des caméras, des capteurs d'ouvrant (porte et fenêtre), des détecteurs de mouvement, des télécommandes, ou encore une serrure connectée et se distingue de la concurrence avec ses boitiers dotés d'un petit bras motorisé permettant d'appuyer sur un bouton, et ainsiLe Curtain 3 est donc une nouvelle génération du système SwitchBot permettant d'automatiser l'ouverture/fermeture des rideaux. Cette nouvelle version optimisée permet(25dB via le mode QuietDrift selon le constructeur)Le Curtain 3 est compatible selon le modèle choisi avec les tringles rondes (avec un petit cône fourni pour que le module puisse passer sur les extensions de tringles) , les rails en T ou en U jusqu'à 3 mètres de longueur et embarque(en fonction de l'utilisation).Il sera également envisageable de coupler le Curtain 3 avec(en fonction de l'ensoleillement, bien entendu) et d'automatiser l'ouverture/fermeture en fonction de la luminosité ambiante.(un mode avec une ouverture lente à 5mm/s est proposé pour un réveil en douceur) ainsi que l'ouverture/fermeture d'un seul côté.SwitchBot commercialise sur notre territoire son nouveau Hub 2 qui permettraLes accessoires de la gamme et liés au nouveau hub seront donc, à terme, disponibles au sein de l'App Maison. Il faudra toutefois patienter le temps que les mises à jour pour chaque accessoire soient disponibles.La firme a annoncé une compatibilité Matter à venir pour sa serrure connectée, le détecteur de mouvement, le capteur d'ouvrants, et une disponibilité immédiate pour le Curtain 3 qui nous intéresse aujourd'hui.Le Curtain 3, le panneau solaire ainsi que le Hub 2 sont d'ores et déjà disponibles aux tarifs de 89,99 euros, 25,99 euros et 79,99 euros.