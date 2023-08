Philips Hue se met à la sécurité avec des caméras et des capteurs (+MàJ Matter)

Des caméras de sécurité et des capteurs d'ouvrants Philips Hue

La sécurité a un prix (et un abonnement)

Hue Secure Basic

Hue Secure Plus

engranger les euros

La mise à jour Matter pour le pont Hue en septembre

Guirlandes pour l'extérieur et ampoules MR16

Comme nous vous l'avions annoncé début août , Signify, la maison mère de Philips Hue, va commercialiser prochainement des caméras de sécurité ainsi que des capteurs de contact (afin d'avertir de l'ouverture de portes et fenêtres)., ainsi que, vous le sentez venir, des formules d'abonnement.Les caméras Philips Hue Secure proposeront des enregistrements en 1080p, la vision nocturne, l'audio bidirectionnel, ainsi que la détection de personnes, d'animaux et de colis.afin d'éviter les couacs (comme ce qui était arrivé avec eufy ). Il sera également envisageable de déclencher des alarmes lumineuses et sonores afin de dissuader les éventuelles personnes indésirables via le nouveau centre de sécurité de l'application.. Les caméras Philips Hue Secure seront donc commercialisées cet automne au tarif de 199,99 euros pièce pour le modèle filaire, et 249,99 euros pour la version sans fil. Le capteur de contact sera quant à lui proposé à la même période à 39,99 euros pièce, ou 69,99 euros pour le pack de deux capteurs. Au premier trimestre 2024, la gamme accueillera une caméra dotée d'un éclairage intégré au tarif de 349, 99 euros.La firme indique que le pont Philips Hue sera nécessaire pour accéder aux produits de la gamme Secure et à leurs fonctions avancées. Deux formules d'abonnement permettront d'activer la fonction de détection des personnes, animaux et colis, ou encore la mise en place de zones d'activité, et offriront respectivement 30 ou 60 jours d'historique vidéo contreLes produits Philips Hue sont habituellement compatibles HomeKit, mais, préférant certainementproposer ses abonnements que s'appuyer sur le service HomeKit Secure Video d'Apple.Si Philips Hue n'évoque pas la compatibilité HomeKit pour ses caméras,. Cette mise à jour permettra donc de contrôler l'ensemble des produits liés au pont via les différents écosystèmes compatibles avec la norme, comme Maison d'Apple, Alexa, Google Home ou encore Samsung SmartThings., comme les guirlandes Festavia qui seront désormais utilisables en intérieur comme en extérieur (ce qui permettra, entre autres d'obtenir un éclairage guinguette ) et déclinées dans de nouvelles longueurs.Enfin, les ampoule MR16 (12V avec culot bi-pin) seront proposées dans les jours qui viennent en