Le pont Philips Hue passe finalement à Matter

Une transition compliquée

Le pont Philips Hue est désormais compatible Matter

tous les produits Philips Hue, qu'ils soient nouveaux ou existants, fonctionneront avec Matter s'ils sont connectés via un pont Philips Hue Bridge

Alors que la première mouture finale de Matter a été officiellement publiée en octobre 2022, annonçant l'avenir de la maison connectée, et que le pont Philips Hue a reçu tout aussi officiellement sa certification avec la nouvelle norme de domotique dans la foulée (dès l e 3 novembre 2022 ),Dans l'effervescence de l'annonce du lancement de Matter, nombreux ont été les acteurs du marché à indiquer que certains produits de leurs catalogues seraient compatibles Matter dans les semaines et mois suivants, mais la réalité fut toute autre. Attention toutefois, et malgré une certaine impatience compréhensible,Comme affiché au sein de l'application officielle,permettant donc d'installer et de contrôler les appareils qui sont liés au pont Philips Hue au sein d'écosystèmes comme HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon, Google Home, ou encore SmartThings de Samsung.Selon le communiqué officiel et(ce qui veut évidemment également dire que les produits Philips Hue qui se connectent en Bluetooth ne sont pas compatibles). Côté utilisateur, cela ne devrait pas changer grand chose, à part peut-être une meilleure réactivité, le pont Philip sHue étant déjà compatible avec la. plupart des écosystèmes du marché.