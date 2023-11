Voici la nouvelle serrure connectée Nuki compatible Matter

Nuki Smart Lock 4.0 compatible Matter

Au cours des derniers mois, toute l’équipe a travaillé sans relâche pour pouvoir proposer le plus

rapidement possible le support Matter aux clients de Nuki. Avec nos nouvelles Smart Lock et Smart Lock Pro, nous sommes très heureux d’apporter une contribution supplémentaire pour rendre l'accès à la maison aussi intelligent, simple et sécurisé que possible.



C’est la première serrure connectée au monde à intégrer complètement Matter. Aucun pont ou module supplémentaire n’est requis et l’utilisation avec les applications d’autres fabricants est possible sans limitations.



Basée sur la simplicité, la fiabilité, la sécurité et la compatibilité entre fabricants, la nouvelle norme de connexion universelle assure une vie quotidienne plus simple et plus sûre. Tous les utilisateurs veulent cela. Matter est donc une avancée très importante, et pas seulement pour les férus de technologie.

Le Nuki Keypad 2 Pro

Les nouvelles Smart Lock 4.0 et Smart Lock Pro 4.0 sont, contrairement à certains de ses concurrents (par exemple le modèle de SwitchBot qui nécessite le Hub 2 pour la compatibilité Matter). Selon Martin Pansy, dirigeant de Nuki :En sus de la compatibilité Matter via Thread,(Thread permettant une consommation inférieure par rapport au Bluetooth), atteignant désormais six mois sur une seule charge selon le constructeur. Les contrôleurs Matter d'Apple (HomePod et Apple TV 4K) et de Google seront compatibles au lancement, et ceux d'Amazon et de Samsung seront pris en charge rapidement.La connexion via Thread fera l'objet d'une mise à jour en début d'année prochaine. Cette dernière sera gratuite pour la version Pro et facturée 39 euros pour la version de base.. Les utilisateurs disposant déjà d'une serrure Nuki Smart Lock (les anciens modèles ne pourront pas être mis à jour vers Matter) se verront offrir la mise à jour s'ils achètent une Smart Lock 4.0.Nuki accompagne ses nouvelles serrures avec(ouch) doté d'une façade en acier, permettant de verrouiller et déverrouiller la serrure via un code ou une empreinte digitale. Pour utiliser quotidiennement le Keypad 2, ce périphérique est très pratique afin de donner l'accès au domicile sans laisser les clés (par exemple aux enfants). Autre point très positif du système Nuki, la géolocalisation fonctionne parfaitement, et arriver au domicile les bras chargés sans avoir à chercher ses clés est un vrai bonheur au quotidien.