Le français Avidsen propose un visiophone connecté avec l'Elia Smart à moins de 200€

Avidsen Elia Smart

Un visiophone connecté

Si la distance entre votre portail et votre réseau est trop importante, que la connexion n'est pas fiable, oule visiophone connecté d'Avidsen peut être une solution intéressante. L'Elia Smart, vous permettant de répondre depuis l'écran tactile de 7 pouces avec une définition de 800 x 480 pixels, ou depuis votre smartphone grâce aux notifications de l'App gratuite Avidsen Home.L'installation se fera en filaire, aveccertifiée IP44. L'écran dispose d'une alimentation dédiée fournie de 17V/1,5A et se chargera d'alimenter le module extérieure. Il sera également envisageable de relier la platine afin de commander l'ouverture d'une porte (gâche 12V/1,1A max) ou d'un portail (12V/2A max) à distance.L'Elia Smart est composé de plastique recyclé à 70% et la platine d'aluminium recyclé à 100%, propose une vision nocturne grâce aux LEDs infrarouges intégrées, ainsi que le rétro-éclairage du nom affiché sur la sonnette.