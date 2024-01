Nanoleaf se met à l'éclairage connecté pour l'extérieur

Nanoleaf éclaire aussi l'extérieur

Les Nanoleaf Smart Multicolor Outdoor String Lights, plus reposantes

Une gamme amenée à s'étoffer

Ouverture des précommandes pour les intéressantes Skylight

Évolutif, l’utilisateur peut commencer à connecter un premier carré, puis ajouter jusqu'à 100 carrés supplémentaires sur son plafond, avec la liberté de créer ses propres designs grâce à la configuration modulaire. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent étendre leur plafonnier à des espaces difficiles d'accès qu'il était auparavant impossible d'éclairer. Chaque carré émet 1400 lumens avec une durée de vie de 25 000 heures. Skylight offre toutes les fonctionnalités techniques des produits Nanoleaf dont le visualiseur de musique Rhythm, les programmations, les scènes magiques, les options de couleur RGBW, et bien plus encore. Skylight se contrôle avec l'application Nanoleaf via Wi-Fi, avec l’écosystème de maison connectée ou avec un interrupteur manuel classique.

Nanoleaf propose depuis des années des panneaux colorés, que l'on retrouve dans le décor de nombreux créateurs de contenu, mais également des ampoules et rubans LED connectés. A l'image de ce que propose son concurrent Philips Hue,Il ne sera bien entendu pas forcément nécessaire de transformer votre domicile en sapin de noël géant comme sur l'illustration ci-dessus., les Smart Multicolor Lightstrip, des rubans LED capable d'afficher 16 millions de teintes, Smart Multicolor Outdoor String Lights (une guirlande comportant plusieurs ampoules dans le style guinguette), et Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights (celles de l'image principale de cet article).Notons que, des dalles carrées (également compatibles Matter et pouvant faire office de routeurs de bordure) pensées pour être installées au plafond (la dalle principale se raccorde au câblage électrique classique, puis il sera possible d'ajouter jusqu'à 99 dalles) et présentées l'année dernière lors du CES 2023.Les dalles Skylight sont d'ores et déjà disponibles. Les premières livraisons sont prévues pour la fin du mois de janvier.