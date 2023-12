Cadeau de dernière minute : Amazon brade l'Echo Show 5 à moitié prix pour Noël !

Echo Show 5 Gen3 à -50% !

Cette nouvelle itérationest évidemment compatible avec Alexa, et dispose, d'une puce 20% plus performante et d'un haut-parleur de 44mm offrant deux fois plus de basses que la génération précédente selon le constructeur, du Bluetooth, du Wi-Fi et(que l'on fait coulisser via un bouton sur le dessus). La caméra intégrée pourra également être mise à profit afin de surveiller votre domicile à distance via un smartphone.L'écran permettra de recevoir et d'émettre des appels vidéo, d'afficher vos caméras de sécurité compatibles, d'afficher les éventuels interlocuteurs via une sonnette connectée, mais également de consulter des recettes, d'afficher l'heure, des photos, un calendrier, la météo, plusieurs minuteurs simultanément, ou encore de regarder des vidéos depuis des services comme Netflix ou Amazon Prime Video.Cette enceinte a été lancée en mai dernier et est habituellement proposée à 109,99 euros.