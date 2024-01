Quelles fonctions vont être retirées de Google Assistant ?

• Lire et contrôler des livres audio sur Google Play Livres avec votre voix. Vous pouvez toujours diffuser des livres audio depuis votre appareil mobile.



• Définir ou utiliser des alarmes multimédias, des alarmes musicales ou des alarmes radio sur les appareils compatibles Google Assistant. Vous pouvez créer une routine personnalisée ayant un comportement similaire ou utiliser une alarme standard.

• Accéder ou gérer votre livre de recettes, transférer des recettes d'un appareil à l'autre, lire une vidéo de recette pédagogique ou afficher des recettes étape par étape. Vous pouvez utiliser l'Assistant Google pour rechercher des recettes sur le Web et sur YouTube.

• Gestion d'un chronomètre sur les écrans et haut-parleurs intelligents. Vous pouvez toujours définir des minuteries et des alarmes.

• Utiliser votre voix pour appeler un appareil ou diffuser un message à votre groupe familial Google. Vous pouvez toujours diffuser sur les appareils de votre maison.

• Utiliser votre voix pour envoyer un e-mail, un message vidéo ou audio. Vous pouvez toujours passer des appels et envoyer des SMS.

• Reprogrammer un événement dans Google Agenda avec votre voix. Vous pouvez toujours programmer un nouvel événement.

• Utilisation du lanceur d'applications en mode conduite de l'Assistant Google sur Google Maps pour lire et envoyer des messages, passer des appels et contrôler les médias. Vous pouvez toujours utiliser la commande vocale sur Google Maps de la même manière.

• Demander de programmer ou d'entendre des annonces familiales précédemment programmées. Vous pouvez créer une routine personnalisée ayant un comportement similaire.

• Demander à méditer avec l'App Calm. Vous pouvez toujours demander des options de méditation auprès de fournisseurs de médias tels que YouTube.

• La commande vocale pour les activités ne sera plus disponible sur les appareils Fitbit Sense et Versa 3. Vous devrez utiliser les boutons de votre appareil pour démarrer, arrêter, mettre en pause et reprendre des activités. Vous pouvez toujours contrôler vocalement les activités sur les montres Pixel.

• L'affichage des résumés de votre sommeil ne sera disponible que sur les écrans intelligents Google. Vous pouvez toujours demander des informations sur votre sommeil vocalement sur des horloges intelligentes tierces.

• Les appels passés à partir de haut-parleurs et d'écrans intelligents n'apparaîtront pas avec une identification de l'appelant, sauf si vous utilisez Duo.

• Affichage des estimations de temps ambiant de « trajet domicile-travail » sur les écrans intelligents. Vous pouvez toujours demander les temps de trajet et obtenir un itinéraire vocalement.

• Annonce vocale des itinéraires personnels

• Demander des informations sur vos contacts. Vous pouvez toujours appeler vos contacts.

• Demander d'effectuer certaines actions vocalement, comme envoyer un paiement, effectuer une réservation ou publier sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours demander à l'Assistant d'ouvrir vos applications installées.