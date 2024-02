L'Echo Hub, l'écran de contrôle domotique d'Amazon est disponible en France !

Echo Hub : un écran de contrôle pour la domotique

Compatible Matter

L'Echo Hub est(un support est vendu séparément si vous préférez le poser sur un meuble, ainsi que des cadres décoratifs afin de simplifier son intégration en fonction de la décoration). Pensé pour offrir aux utilisateurs un moyen simple et intuitif de gérer les divers appareils de la maison connecté, cet Echo Hub offre un tableau de bord personnalisable à l'aide de widgets afin de regrouper les différents appareils de la maison et d'en simplifier le contrôle. Notons que nousà plus de 1 400 brouzoufs minimum au mur.L'appareil utilise la technologie infrarouge pour détecter lorsqu’un utilisateur se trouve à proximité et adapter l'affichage, tout en offrant un bouton permettant de déconnecter les microphones. L'Echo Hub est alimenté en USB-C (câble de 180cm et alimentation de 12,5W fournis, Amazon proposant également un adaptateur USB-C/Ethernet avec prise en charge du PoE en option) etL'Echo Hub est d'ores et déjà disponible au tarif de 199,99 euros avec de premières livraisons prévues dès demain